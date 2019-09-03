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Политика

"Новые объекты в районах Нижегородской области соответствуют самым высоким стандартам", - Денис Москвин

04 сентября 2019 13:05  [77] Политика

Фото: НРО "Единой России"

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин проинспектировал строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и яслей в Дальнем Константинове. Об этом сообщили в НРО "Единой России".

Во время осмотра ФОКа депутат подчеркнул, что этот объект включает в себя все самое необходимое и отвечает самым высоким стандартам. В состав комплекса входит футбольное поле, два бассейна, крытая ледовая арена, универсальный и тренажерный залы.

На стройке Денис Москвин пообщался с подрядчиком. В целом, ход работ замечаний у него не вызвал.

"Мы над этими объектами работаем больше года. И сегодня впечатления от увиденного самые приятные. На этом месте, где сегодня уже стоит почти полностью готовый и оборудованный ФОК, еще год назад было чистое поле. Думаю, что буквально через полтора-два месяца мы вместе с земляками встретимся здесь и торжественно откроем долгожданный для всех объект. На большой стройке всегда возникают технические сложности, но благодаря тому, что мы приложили все силы, нам удалось купировать ряд вопросов на начальной стадии. В ближайшие пару недель решится еще вопрос с энергообеспечением, что позволит залить ледовую арену. Но все это рабочие процессы, которые не влияют на сроки сдачи объекта", - заявил депутат.

Также с октября прошлого года рабочие строят ясли на 60 мест. По словам представителей администрации Дальнеконстантиновского района, основные работы на объекте планируется завершить до 1 октября, чтобы начать оформление необходимой документации, а в ноябре открыть ясли.

Денис Москвин отметил, что сейчас Дальнеконстантиновский район занимает передовые позиции в Нижегородской области по вводу объектов.

"Мы уже открыли к новому учебному году школу в поселке Суроватиха. Строительство такого большого объекта в небольшом населенном пункте показывает, что инфраструктура районов региона развивается. На очереди открытие яслей и ФОКа. Это еще два знаковых и долгожданных объекта, которые перезапустят инфраструктуру района", - добавил депутат.

Кроме того, в Дальнеконстантиновском районе было организовано голосование по выбору названия для ФОКа. Большинство жителей отдали предпочтение варианту "Энергия". Именно так и будет называться новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

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