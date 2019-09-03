Индивидуальный тепловой пункт хотят создать для МКД Канавинского района Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Индивидуальный тепловой пункт хотят создать для многоквартирных домов (МКД) Канавинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, такая возможность рассматривалась на заседании правительства Нижегородской области, где была озвучена многолетняя проблема горячего водоснабжения МКД Канавинского района.

В рамках заседания правительства о вариантах решения проблемы доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чертков.

"Были жалобы по поводу некачественного горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Ржавая вода, низкая температура, частое отключение горячего водоснабжения особенно в выходные дни", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он напомнил Андрею Черткову, что поручил разобраться с проблемой до 1 августа.

"Мы разбили эту проблему на две части. Первая - это социальные объекты, то есть школы, детские сады и больницы. Здесь мы планируем в рамках инвестиционной программы "Теплоэнерго" установить индивидуальные тепловые пункты, чтобы обеспечить эти объекты нормальным водоснабжением, как горячим, так и холодным", - пояснил министр.

"Вторая часть – это многоквартирные дома. Их порядка 600. Здесь ситуация не вписывается в инвестиционную программу, потому что мы создаем эти объекты на частной территории. Мы прописали сейчас дорожную карту вместе с "Теплоэнерго" по реализации этого проекта. В первую очередь надо определить точное количество домов и спросить жителей – согласны ли они на создание индивидуального теплового пункта. Также нужно решить и вопрос финансирования проекта", - добавил Андрей Чертков.

По предварительным оценкам стоимость проекта составляет 650 млн рублей. По итогам заседания правительства Глеб Никитин поручил профильным ведомствам в кратчайшие сроки завершить подготовку программы и предусмотреть ее софинансирование в проекте бюджета на трехлетний период.

Напомним, о проблеме горячего водоснабжения в Канавинском районе на встрече с губернатором 24 июня 2019 года рассказала Инна Ванькина, член экспертного Совета по реализации Стратегии Нижегородской области.

"До 20 сентября профильное министерство предоставит финансовое обоснование решения этого вопроса, составит дорожную карту. И в ближайшие два-три года ситуация с горячей водой в Канавинском и Московском районе будет решена", - отметила Инна Ванькина.