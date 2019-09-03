Проблему с выселением жителей из дома в Зеленом городе смогли окончательно решить через полтора года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проблему с выселением жителей из дома в Зеленом городе Нижегородской области смогли окончательно решить через полтора года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила одна из жительниц, которая раньше проживала в проблемном доме, Елена Брехова.

"Выселение без предоставления жилья"

Напомним, в январе 2018 года жителям многоквартирного дома, принадлежащего ООО "Санаторий "Нижегородский" в Зеленом городе, вручили уведомление о выселении без предоставления жилья. Согласно документу, они должны были покинуть свои квартиры до 1 февраля того года. Дом был признан непригодным для проживания.

"В основе конфликта – нарушение прав жителей, которых Облсовпроф в 2004 году отдал, как крепостных, новому собственнику. Муниципалитет, которому было передано четыре соседних дома, данный дом на баланс не взял. Коммерческая организация отказалась заключать договоры найма и выставлять счета за квартплату. В результате – жители оказались без прав на жилье и по действующему законодательству могут быть выписаны в пустоту", - пояснила тогда градозащитница Мария Попова.

(фото: Одиночный пикет жителя дома в 2018 году, pravdapfo.ru)

Квартира или деньги

Как сообщил агентству основной владелец санатория — депутат нижегородской Думы Вадим Агафонов, вопрос решился в течение года. Жильцам были предоставлены на выбор новое жилье или денежные компенсации.

Елена Брехова подтвердила, что требования всех четырех семей, проживающих в доме, были удовлетворены в полном объеме. Две семьи получили квартиры в Кстове, что удобно с точки зрения близости к Зеленому городу. Две семьи выбрали деньги. Размер компенсации Елена Брехова назвать отказалась, но заявила, что "все остались довольны".

По ее словам, в настоящее время конфликт улажен, жители дома на прошлой неделе сдали ордера на старые квартиры.