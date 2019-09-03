Нижегородские предприятия благодаря инвестпроектам создадут 4 тысячи рабочих мест Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятия Нижегородской области благодаря реализации инвестиционных проектов создадут 4 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя перспективы развития реального сектора экономики Нижегородской области.

Глеб Никитин напомнил, что только за 2018 год в промышленности региона появилось более 5 тысяч рабочих мест для нижегородцев.

"С самого начала работы в регионе я поставил правительству области ряд задач, среди которых одна из основных – более активное привлечение инвестиций. Каждый новый инвестпроект в промышленности, каждое новое производство – это дополнительные рабочие места для нижегородцев, возможность для жителей региона зарабатывать и обеспечивать свои семьи", - сказал губернатор.

По его словам, в 2019 году завершилось строительство крупнейшего в России производства порошковой металлургии в Кулебаках (ООО "Гранком").

"Комплекс построили при поддержке Фонда развития промышленности, предоставившего льготный заем. Это знаковый проект для России. Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позволяет производить высококачественные изделия и получать материалы с новыми свойствами", - отметил Глеб Никитин.

"Кроме того, началось строительство нескольких крупных производств. Это новый кузнечно-прессовый цех на "Заводе "Красный якорь" и цех по производству термомеханической массы на бумкомбинате "Волга". В Дзержинске откроется первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения", - напомнил губернатор.

"Все эти проекты будут реализованы при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности, которые специально создавались для того чтобы стимулировать именно импортозамещающие, инновационные проекты", - добавил он.

Глеб Никитин подчеркнул, что реализация новых инвестпроектов также идет на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", "НМЖК", Борском стекольном заводе, Выксунском металлургическом заводе.

Напомним, в 2019 году заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК) о строительстве завода по производству безопасных одноразовых шприцев третьего поколения и одноразовой продукции для забора, хранения и переливания крови. Это инвестиционный проект российско-китайской компании ООО "Снабполимермедицина". Для размещения предприятия подобрана площадка на Бору в районе поселка Неклюдово. Завод планируется ввести в действие в 2021 году. Этот проект позволит привлечь в экономику региона более 3 млрд рублей инвестиций и создать свыше 500 рабочих мест.

Напомним также, что Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы. Об этом губернатор Глеб Никитин заявил, комментируя участие региона в федеральных нацпроектах.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".