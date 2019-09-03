Нижегородское УФССП стало привлекать священников для взыскания алиментов с должников Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Представители УФССП по Нижегородской области стали привлекать священников, которые помогают судебным приставам в рейдах по месту жительства и работы задолжавшим алименты родителям. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального УФССП Леонид Морковкин.

Он пояснил, что судебные приставы регулярно осуществляют рейды, проверяя имущественное положение должников по алиментам.

В текущем году УФССП стало привлекать к этим рейдам представителей городского Совета отцов и Русской Православной церкви. Леонид Морковкин добавил, что в дальнейшем планируется привлекать представителей и других конфессий.

Руководитель ведомства считает, что за счет привлечения представителей духовенства должники "трудоустраивались и начинали регулярные выплаты в пользу детей".

В январе-июле судебные приставы наложили 947 арестов на имущество должников по алиментам, 627 неплательщиков объявлены в розыск. Кроме того, более 9 тысяч должников теперь не могут выехать за границу, пока не выплатят алименты.