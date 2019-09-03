Последние новости рубрики Общество
05 сентября 2019 15:52  [22] Диспетчеров всего транспорта Нижнего Новгорода хотят объединить в единый центр
05 сентября 2019 15:26  [110] "Волганариум" в Нижегородской области: соглашение о сотрудничестве подписано с Приморским океанариумом
05 сентября 2019 14:59  [153] Нижегородское УФССП стало привлекать священников для взыскания алиментов с должников
05 сентября 2019 14:35  [98] Исправительная колония Нижегородской области сбрасывала сточные воды в землю
05 сентября 2019 14:26  [107] Модели развития территории Стрелки предложат к концу ноября
05 сентября 2019 13:11  [108] Герман Греф предложил отменить в школах экзамены
05 сентября 2019 12:52  [137] Машины "Бродвей" поступили в Дзержинск
05 сентября 2019 11:58  [418] Пробный пуск тепла начнется в Нижнем Новгороде с 9 сентября
05 сентября 2019 11:12  [141] "Транснефть – Верхняя Волга" завершила ремонт классов в школах Марий Эл и Нижегородской области
04 сентября 2019 18:29  [457] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Нижегородское УФССП стало привлекать священников для взыскания алиментов с должников

05 сентября 2019 14:59  [153] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Представители УФССП по Нижегородской области стали привлекать священников, которые помогают судебным приставам в рейдах по месту жительства и работы задолжавшим алименты родителям. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального УФССП Леонид Морковкин.

Он пояснил, что судебные приставы регулярно осуществляют рейды, проверяя имущественное положение должников по алиментам.

В текущем году УФССП стало привлекать к этим рейдам представителей городского Совета отцов и Русской Православной церкви. Леонид Морковкин добавил, что в дальнейшем планируется привлекать представителей и других конфессий.

Руководитель ведомства считает, что за счет привлечения представителей духовенства должники "трудоустраивались и начинали регулярные выплаты в пользу детей".

В январе-июле судебные приставы наложили 947 арестов на имущество должников по алиментам, 627 неплательщиков объявлены в розыск. Кроме того, более 9 тысяч должников теперь не могут выехать за границу, пока не выплатят алименты.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети УФССП
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph