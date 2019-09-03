Власти хотят ужесточить требования к нижегородским перевозчикам Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Власти хотят ужесточить требования к нижегородским перевозчикам. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на выездном заседании комиссии городской Думы по транспорту и связи в МКУ "ЦДС городского пассажирского транспорта" 5 сентября 2019 года.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков в очередной раз обратил внимание на проблему, связанную с частными перевозчиками. Нижегородцы часто жалуются на то, что водители маршруток превышают скоростной режим или, напротив, подолгу стоят на остановках, набирая пассажиров.

Заместитель главы Нижнего Новгорода по информационным технологиям Алексей Карапузов добавил, что также проблемами являются длительные интервалы между маршрутками и отказ перевозчиков выходить на линии в нерентабельное время.

Сейчас, как пояснила и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту Елена Лекомцева, такая информация собирается и анализируется, но меры воздействия на перевозчиков нет.

"В адрес нерадивых перевозчиков мы направляем претензионные письма", - пояснила она.

Однако, такая мера для участников обсуждения показалась слишком мягкой.

"Нужно собирать информацию, водители какого перевозчика систематически злоупотребляют. И лишать его лицензии", - заявил Владимир Солдатенков.

Председатель комиссии городской Думы по транспорту и связи Станислав Прокопович согласился с этим, но подчеркнул, что "поймать перевозчиков на трех несоответствиях интервалов не составляет труда". Он считает, что важно наладить продуктивную работу с ними.

По мнению директора компании "Ситикард" Юрия Рябикова, все проблемы решит изменение в региональном законодательстве, основанное на федеральном законе об организации регулярных перевозок.

"Закон говорит – многократное несоблюдение расписания может привести к потере работы на линии. Нужно узаконить расписание и утвердить право применять санкции, предусмотренные законом. Тогда никаких проблем ни с гонками, ни с остановками транспортных средств у нас не будет", - сказал он.

Елена Лекомцева также отметила, что в будущем планируется увеличить объем требований к перевозчикам, опираясь на опыт Москвы. Столичных перевозчиков обязали присылать в диспетчерские центры фотографии автобусов, которые выходят в рейс.

"Мы же сейчас даже не знаем, помыли перевозчики автобус перед выходом в рейс или нет", - сказала она.

Напомним, в январе нижегородский глава города Владимир Панов заявил об отмене частных маршрутов недобросовестных перевозчиков.