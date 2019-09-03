Розыгрыш планшета состоится в универмаге "Сормовские Зори" 7 сентября Общество

Розыгрыш планшета среди покупателей состоится в универмаге "Сормовские Зори" Нижнего Новгорода 7 сентября. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

Мероприятие является заключительной частью акции "Покупай на отлично", которая приурочена к началу учебного года и стартовала в универмаге 7 августа 2019 года. По условиям акции нужно было совершить в одном из отделов универмага покупку на сумму от 1 тысячи рублей, предъявить чек, подтверждающий покупку, администратору и зарегистрировать у него купон участника акции.

Участники розыгрыша, пришедшие 7 сентября в универмаг "Сормовские Зори", смогут забрать с собой многочисленные призы, главный из которых - планшет Apple iPad Air 2019 64Gb. У одного участника может быть несколько купонов в зависимости от того, сколько покупок он совершит. Это значит, что участник акции имеет шансы получить больше призов.

Совершать покупки в рамках акции можно и 7 сентября. В этот день в 13:00 на площади перед универмагом "Сормовские Зори" состоится финал акции с выступлением нижегородских артистов и награждением победителей. Всем участникам необходимо опустить отрывную часть купона в стеклянный куб, который будет установлен около универмага в день финала акции до 13:00.

"Акция "Покупай на отлично" не первый раз проводится в универмаге и уже стала доброй традицией. Мы ценим наших покупателей и любим радовать их такими приятными бонусами в виде розыгрышей. Все участники с приятным волнением ждут финала акции, который станет настоящим праздником для жителей Сормовского района и всех нижегородцев. С нетерпением ждём всех участников, болельщиков и зрителей!", - сказал генеральный директор универмага "Сормовские Зори" Иван Сипров.

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