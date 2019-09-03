Новая функция – "Узнать баланс" - появилась на сайте "ТНС энерго Нижний Новгород" Общество

На официальном сайте ПАО "ТНС энерго НН" появилась новая функция "Узнать баланс", с помощью которой клиент может узнать состояние своего лицевого счета: наличие задолженности или переплаты, а также дату последнего платежа.

Функция доступна на главной странице сайта nn.tns-e.ru для всех посетителей – клиентов "ТНС энерго НН", даже незарегистрированных в Личном кабинете. Для того чтобы узнать баланс, достаточно ввести номер своего лицевого счета и подтвердить адрес.

Узнать баланс также можно в разделе сайта компании "Напишите нам" (или "Обращение в компанию"), выбрав данную тему обращения.

"Мы уверены, что новая функция сайта будет удобна для наших клиентов. Раньше, чтобы оперативно, не дожидаясь квитанции, узнать баланс своего лицевого счета, нужно было звонить по телефону Единого контактного центра или приходить в ЦОК. Сейчас достаточно в любой момент зайти на наш сайт и сделать пару кликов", - отметила советник генерального директора по качеству клиентского обслуживания и сервисам компании Татьяна Печерская.

Стоит отметить, что страница с балансом лицевого счета сразу же предлагает онлайн-оплату на сайте гарантирующего поставщика.

Напомним, что в 2019 году на сайте компании появился сервис "Гид по квитанции" - интерактивный навигатор по информационным блокам квитанции с подробными инструкциями и наглядными примерами расчетов. До конца 2019 года планируется запустить мобильную версию сайта компании, мобильное приложение "ТНС энерго" для операционной системы iOS, интерактивный гид по квитанции, персонализированный под конкретного клиента.