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Общество

Три года условно получил житель Нижегородской области за незаконное изготовление боеприпасов

06 сентября 2019 10:48  [111] Общество

Три года условно получил житель Уренского района Нижегородской области за незаконное изготовление боеприпасов, 55-летний мужчина осужден по ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов). Об этом сообщили в прокуратуре региона 6 сентября 2019 года.

Судом установлено, что в начале августа 2018 года, находясь у себя дома в д.Малофеево, мужчина самостоятельно снарядил 15 охотничьих патронов 16 калибра, используя гильзы от патронов, порох, дробь, пыжи и самодельные приспособления для закрутки, не имея при этом специального разрешения и не являясь владельцем охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия.

Указанные патроны были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции при осмотре места происшествия, а злоумышленник дал признательные показания.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, а августе этого года росгвардейцы, готовясь к Alfa Future People, изъяли у жителей пос. Большое Козино огнестрельное оружие.

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