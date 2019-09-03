Пострадавших при взрыве АЗС в Ингушетии доставили в Нижний Новгород Общество

Фото: Архивное фото МЧС

Пострадавших при взрыве АЗС в Ингушетии доставили в Нижний Новгород. Об этом глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов сообщил на своей странице в Instagram.

Пострадавшие с 10 августа текущего года находились на лечении в ожоговом отделении 4-й клинической больницы Грозного, однако их пришлось перенаправить в ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Эльхан Сулейманов сообщает, что у одного пострадавшего ожог 31% поверхности тела, у второго врачи констатировали 98% повреждений. Мужчин транспортировал в Нижний Новгород спецборт МЧС РФ.

"Состояние тяжелое, мы надеемся, что коллеги из Нижнего Новгорода смогут оказать помощь жителям нашей братской республики", - написал на свой странице министр здравоохранения.

Напомним, что 3 сентября в ожоговый центр Нижнего Новгорода вылетел из Петрозаводска спецборт, который транспортировал получившего сильные ожоги шестилетнего мальчика. Врачи больницы консультировались по тактике лечения посредством телемедицинской связи со специалистами клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.