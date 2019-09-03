Первый модернизированный состав вышел на линию нижегородского метро Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый модернизированный состав вышел на линию метрополитена Нижнего Новгорода. Об этом глава города Владимир Панов сообщил в ходе осмотра первых поступивших вагонов после капитально-восстановительного ремонта.

"Мы заключили концессионное соглашение на капитально-восстановительный ремонт (КВР) 26 вагонов. Отремонтировать подвижной состав гораздо дешевле покупки новых. При этом срок службы вагонов после проведения масштабной модернизации продлевается на 15 лет", - сказал Владимир Панов.

Он добавил, что сейчас десять из ремонтируемых вагонов находятся на октябрьском вагоноремонтном заводе. Еще 16 вагонов (четыре состава) уже отремонтированы.

Два состава из четырех проходят пусконаладочные работы, согласно плану, на линии они выйдут в конце сентября. Оставшиеся два состава готовы к выходу на линию.

"Один из них стартовал уже сегодня", - добавил глава региона.

Напомним, что о ремонте восьми вагонов метрополитена Владимир Панов сообщал на своей странице в социальной сети Facebook в начале августа текущего года.

Ранее сообщалось, что концессия на ремонт вагонов метро рассчитана на семь лет – до 31 декабря 2023 года. Сумма контракта составляет порядка 980 млн рублей.