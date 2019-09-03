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Общество

Площадь народно-художественных промыслов может появиться на Б. Покровской

06 сентября 2019 16:12  [59] Общество

Фото: с сайта tury.club

Площадь народно-художественных промыслов может появиться в Нижнем Новгороде. Как заявил генеральный директор регионального фонда развития НХП Николай Смирнов на открытии нижегородского форума "Секреты Мастеров" 6 сентября 2019 года, с главой города Владимиром Пановым ведутся переговоры о создании в городе площади Народно-художественных промыслов.

Речь идет о территории перед музеем истории народно-художественных промыслов на ул. Большой Покровской, 43. Окончательное решение по данному вопросу не принято. Однако предложение Николая Смирнова поддерживают многие специалисты отрасли.

Добавим, что сам фестиваль "Секреты мастеров" пройдет в этом году на Нижневолжской набережной 7-8 сентября. (0+)

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