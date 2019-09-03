Более 13 тысяч нижегородцев обследовали врачи "Поездов здоровья" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 13 тысяч жителей Нижегородской области обследовали врачи "Поездов здоровья", продолжая реализацию инициативы губернатора региона Глеба Никитина "Доступная медицина". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В пресс-службе уточнили, что за время работы специалисты мобильных лечебно-диагностических лабораторий провели более 27 тысяч консультаций.

Впервые выявлено 2297 заболеваний, в том числе 185 подозрений на злокачественные новообразования. Более 6,5 тысяч человек направлены на дополнительное обследование, 831 - на госпитализацию.

Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие мобильной медицины, позволяющей сделать современные качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий, - важная часть национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

"Мобильные лечебно-диагностические лаборатории помогают в решении этой задачи", - сказал Глеб Никитин.

"Поезда здоровья" уже побывали в 96 населенных пунктах 36 районов Нижегородской области.

Руководители мобильных лечебно-диагностических лабораторий отмечают, что наиболее востребованными у жителей остаются консультации невролога - 3571 и офтальмолога - 3906, а также кардиолога - 3283 и гинеколога — 2785.

Северный поезд уже побывал в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском и Воскресенском районах и Дзержинске.

Специалисты Южного поезда завершили работу в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском, Лукояновском, Починсковском и Большеболдинском районах.

Также "Поезда здоровья" продолжают работу и на территории Нижнего Новгорода. За 15 выездов осмотрено более 2000 человек, проведено более 4500 консультаций, выполнено более 2700 исследований включая ультразвуковые, флюорографические и маммографические исследования.

Кроме того, в рамках работы "Поездов здоровья" проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения, подлежащих по возрасту контингентов.