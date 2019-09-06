Последние новости рубрики Культура и отдых
07 сентября 2019 09:03  [73] Народные игрушки бесплатно можно будет увидеть на выставке в Нижнем Новгороде в сентябре
06 сентября 2019 11:39  [178] Финал акции по розыгрышу сертификатов на 100 тысяч рублей пройдет в ТРК "НЕБО"
06 сентября 2019 10:21  [268] Сквер "Канавинский" открыли после реконструкции в Нижнем Новгороде
05 сентября 2019 16:25  [243] Акции на одежду и обувь пройдут в универмаге "Сормовские Зори" 7 сентября
05 сентября 2019 10:33  [425] Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в Нижнем Новгороде 7-8 сентября
04 сентября 2019 12:25  [5317] Новейший круизный лайнер спустят на заводе "Красное Сормово" (дополнено)
03 сентября 2019 19:06  [360] Фестиваль креативного взаимообмена "ПианоФест" пройдет в Нижнем Новгороде
03 сентября 2019 14:37  [388] "БезОправданий": выставка молодых нижегородских художников пройдет в сентябре
03 сентября 2019 14:05  [509] Открытие нового сезона: "Брак по-итальянски" пройдет в нижегородском театре "Комедiя"
03 сентября 2019 12:28  [466] Камерный хор выступит с концертами на станциях нижегородского метро 6 сентября
Культура и отдых

Народные игрушки бесплатно можно будет увидеть на выставке в Нижнем Новгороде в сентябре

07 сентября 2019 09:03  [73] Культура и отдых
Фото с сайта проекта Мастерская Радуги

Фото с сайта проекта Мастерская Радуги

Виктория Катамашвили и социально-просветительский проект "Мастерская Радуги" представят в столице Приволжья выставку "100ЛИЦ народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Нижегородской области" с 9 по 30 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно информации, с экспонатами проекта можно будет ознакомиться в Выставочном зале библиотеки "Центр деловой и правовой информации" (пр. Кирова, 6).

Как рассказали в правительстве, в выставке принимают участие известные нижегородские мастера народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Основная тема экспозиции — традиционная и авторская игрушка.

"Тема, понятная и близкая как взрослым зрителям, так и детям. Деревянные лошадки, глиняные свистульки, текстильная кукла и, конечно, матрешка — и это только часть экспонатов выставки", - добавили организаторы.

Среди прочего, на выставке будут представлены работы из керамики, коллекция нижегородского традиционного праздничного костюма, исполненная по старинным технологиям современными мастерицами, украшения из бисера и бересты.
Также на выставке можно будет увидеть портреты нижегородских мастеров, созданные в разные годы известным фотографом Николаем Мошковым.

Что же касается официальной программы - во время торжественной церемонии открытия выставки 10 сентября состоится награждение Лауреатов IV Премии "Верность Творчеству", учрежденной проектом "Мастерская Радуги" в 2016 году.

Вход свободный (0+)

Ранее сообщалось о том, что выставка молодых независимых нижегородских художников "БезОправданий" пройдет в сентябре.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph