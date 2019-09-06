Народные игрушки бесплатно можно будет увидеть на выставке в Нижнем Новгороде в сентябре Культура и отдых

Фото с сайта проекта Мастерская Радуги

Виктория Катамашвили и социально-просветительский проект "Мастерская Радуги" представят в столице Приволжья выставку "100ЛИЦ народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Нижегородской области" с 9 по 30 сентября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно информации, с экспонатами проекта можно будет ознакомиться в Выставочном зале библиотеки "Центр деловой и правовой информации" (пр. Кирова, 6).

Как рассказали в правительстве, в выставке принимают участие известные нижегородские мастера народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Основная тема экспозиции — традиционная и авторская игрушка.

"Тема, понятная и близкая как взрослым зрителям, так и детям. Деревянные лошадки, глиняные свистульки, текстильная кукла и, конечно, матрешка — и это только часть экспонатов выставки", - добавили организаторы.

Среди прочего, на выставке будут представлены работы из керамики, коллекция нижегородского традиционного праздничного костюма, исполненная по старинным технологиям современными мастерицами, украшения из бисера и бересты.

Также на выставке можно будет увидеть портреты нижегородских мастеров, созданные в разные годы известным фотографом Николаем Мошковым.

Что же касается официальной программы - во время торжественной церемонии открытия выставки 10 сентября состоится награждение Лауреатов IV Премии "Верность Творчеству", учрежденной проектом "Мастерская Радуги" в 2016 году.

Вход свободный (0+)

Ранее сообщалось о том, что выставка молодых независимых нижегородских художников "БезОправданий" пройдет в сентябре.