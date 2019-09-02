"БезОправданий": выставка молодых нижегородских художников пройдет в сентябре Культура и отдых

Фото: с сайта novation-nn.ru

Выставка молодых независимых нижегородских художников "БезОправданий" пройдет 7-10 сентября 2019 года. Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, на выставке в здании бывшей фабрики "Маяк" (Нижневолжская набережная, 11).

Организаторы позиционируют эту выставку как творческий манифест нового поколения нижегородских художников. Это направление называют новым нонконформизмом, поскольку в основе его лежит постулат о независимости художника от необходимости обслуживать какие-либо институции, галереи и коммерческие проекты.

В стенах здания, прошлое которого уже не актуально, молодые художники размышляют о современном патриотизме и вечных ценностях, поднимают темы рециклинга и техногенеза, ищут новый язык самовыражения. В едином пространстве выставочного зала сосуществуют произведения реалистического направления, экспрессии, стрит-арта, а также пространственные композиции. Экспозиция уже сама по себе отображает ситуацию в независимом искусстве региональной России.

Всего будет представлено около 100 работ молодых авторов (живопись, инсталляции). Вход бесплатный

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