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Политика

Все избирательные участки открыты в Нижегородской области 8 сентября

08 сентября 2019 09:13  [1140] Политика
Все избирательные участки открыты в Нижегородской области 8 сентября

Все избирательные участки открыты в Нижегородской области 8 сентября

Все избирательные участки открыты в Нижегородской области 8 сентября. Об этом агентству "НИА Нижний Новгород" сообщили в областном избиркоме.

Согласно информации, 8 сентября участки открылись для голосования в 08:00 и будут работать до 20:00.

Всего на территории региона организовано 663 избирательных участка.

Напомним, что 8 сентября 2019 года в Нижегородской области пройдут выборы депутата Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20, который включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в Городскую думу. Голосование состоится в избирательных округах №№ 9, 15, 16, 21, 24, включающих в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

Также в этот день в Выксе, Чкаловске, Арзамасе и Дзержинске пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Ранее сообщалось, что почти 1,2 тысячи сотрудников регионального ГУ МЧС привлекут для безопасности в день выборов в Нижегородской области.

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Теги:
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