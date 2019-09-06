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Политика

"По состоянию на 10:00 часов в облизбирком жалоб на проведение выборов не поступало", - Оксана Кислицына

08 сентября 2019 12:02  [89] Политика
По состоянию на 10:00 часов в облизбирком жалоб на проведение выборов не поступало, - Оксана Кислицына

По состоянию на 10:00 часов в облизбирком жалоб на проведение выборов не поступало, - Оксана Кислицына

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области, о состоянию на 10:00 8 сентября 2019 года, составила 2,16%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

По её словам, к этому же времени на избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Думы Нижнего Новгорода проголосовали 3,13% нижегородцев, включенных в списки избирателей по избирательным округам №№ 9 (Ленинский район), 15 и 16 (Канавинский район), 21 и 24 (Сормовский район).

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка составила 4,92%.

"По состоянию на 10:00 в областную избирательную комиссию жалоб и письменных обращений на проведение выборов в Нижегородской области не поступало", - подчеркнула Оксана Кислицына.

В областной избирательной комиссии напоминают, что граждане, которые не могут по уважительной причине (болезнь, инвалидность) лично посетить избирательные участки, но хотят принять участие в голосовании, имеют возможность проголосовать вне помещения для голосования (на дому). Для этого нужно направить в свою участковую избирательную комиссию письменное заявление или устное обращение. Это можно сделать через соседей, родственников, знакомых, но не позднее 14:00.

Ранее сообщалось, что
по состоянию на 08:00 часов 8 сентября 2019 года 663 избирательных участка своевременно открыли свои двери для голосования избирателей в Нижегородской области, в том числе 72 избирательных участка в Кстовском районе Нижегородской области, а также 76 участков в Нижнем Новгороде. Голосование продлится до 20:00.

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