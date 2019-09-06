Почти 40 видов работ в 20 многоквартирных домах Павловского района выполнены в 2019 году по программе капремонта Общество

Почти 40 видов работ в 20 многоквартирных домах Павловского района выполнены в 2019 году по программе капремонта

Почти 40 видов работ в 20 многоквартирных домах Павловского района выполнены в 2019 году по программе капремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В частности, отремонтированы 15 систем электроснабжения, две системы водоотведения, две – теплоснабжения, три – холодного водоснабжения. Также выполнен ремонт четырёх кровель и десяти фасадов. В настоящее время продолжается выполнение 136 видов работ в 45 домах.

Отмечается, что в общей сложности в рамках программы капитального ремонта за период с 2014 по 2019 годы в Павловском районе выполнили 144 вида работ в 48 домах. Завершён ремонт 24 фасадов и 23 крыш.

Согласно информации, по поручению губернатора Глеба Никитина усилен контроль выполнения программы. Так, еженедельно специалисты регионального фонда капремонта выезжают даже в самые удаленные районы области, как по обращению жителей, так и с внеплановыми проверками подрядчиков.

"Они должны проводить ремонт не только в срок, но и качественно, соблюдая нормы при организации строительно-монтажных работ. Комфорт жителей при проведении капитального ремонта для нас в приоритете. Люди должны видеть результат нашей работы не только в Нижнем Новгороде, но и в отдаленных уголках региона", - прокомментировал генеральный директор фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк.

Сейчас капремонт многоквартирных домов продолжается в 48 районах Нижегородской области. 1 129 видов строительно-монтажных работ выполняют подрядные организации в 397 домах (без учета Нижнего Новгорода).

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. Также он поручил оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.