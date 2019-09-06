Художникам предоставят легальное место на Большой Покровской для продажи картин Культура и отдых

Фото: с сайта www.tripadvisor.ru

Нижегородские художники получат легальное место на Большой Покровской для выставления своих работ на продажу. Об этом сообщил и.о. директора департамента предпринимательства и туризма администрации Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству 9 сентября.

"Покровский вернисаж приобретёт понятную форму и официально закрепится на том месте, где сейчас находится", - сказал он.

Андрей Моисеенко добавил, что такое место появится до конца 2019 года.

Напомним, что на Большой Покровской планируют создать площадь народно-художественных промыслов. Речь идет о территории перед музеем истории народно-художественных промыслов. Окончательное решение по данному вопросу не принято, но данное предложение поддерживают многие специалисты отрасли.