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Политика

Александр Парамонов и Олег Митрошин избраны депутатами Думы Дзержинска

09 сентября 2019 14:22  [59] Политика
Александр Парамонов, Олег Митрошин

Александр Парамонов, Олег Митрошин

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Александр Парамонов и Олег Митрошин избраны депутатами Думы Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.

Директор Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов, выдвинутый партией "Единая Россия", одержал победу на одномандатном избирательном округе №26. Его кандидатуру поддержали 81,54% проголосовавших избирателей. Явка составила 18,14%.

Интересы жителей одномандатного избирательного округа №28 в городской Думе будет представлять директор ОАО "Дзержинский завод химического оборудования "Заря" Олег Митрошин, также выдвинутый партией "Единая Россия". Число голосов "за" его кандидатуру составило 70,71%. Явка на округе — 15,28%.

Вторыми на обоих округах со значительным отрывом стали представители КПРФ - Вафа Салахутдинов (9,81%) и Николай Шестаков (19,15%).

Результаты других кандидатов по округу №26: Алексей Гаевский - 4,44%, Дмитрий Кулик - 2,69%. Итоговые данные других кандидатов по округу №28: Людмила Неверт - 6,26%, Александр Чистяков - 2,75%.

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