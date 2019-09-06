Факту обрушения Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Факту обрушения Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации. Об этом 9 сентября сообщил журналистам заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков.

Лестница частично обрушилась 8 сентября, то есть на объекте обрушилась облицовка и лестницу перегородили. Сегодня эксперты приступили к установлению причин произошедшего.

Как пояснил Виктор Сдобняков, эту причину установят эксперты "Нижегородского Государственного Архитектурно-Строительного университета".

"Несмотря на то, что внешне мы видим лишь поверхностное обрушение, проблема может быть достаточно глубокой. Это может быть усталость конструкции, потому что объекту уже 70 лет. Кроме того, на лестнице не предусмотрен отвод поверхностных вод. Это тоже могло стать причиной", - пояснил он.

После того, как эксперты ННГАСУ обследуют лестницу, состоится разработка проекта ее восстановления.

В настоящее время аварии присвоен статус чрезвычайной ситуации. На лестнице в районе обвала установлены ограждения. Опасность нижегородцам, по словам Виктора Сдобнякова, не угрожает.

СПРАВКА:

Чкаловскую лестницу строили с 1944 года в течение пяти лет. Основными строителями были жители города Горького. Возведение лестницы заняло 5 лет - по 1949 год. Существует версия, согласно которой кольца лестницы символизируют Сталинград в окружении вражеских подразделений, а ее нижняя прямая часть – прорыв этой осады советскими войсками.

Строительство лестницы обошлось государству в огромную по тем временам сумму – 7,76 млн рублей. Это стало поводом к тому, чтобы обвинить главу города Горького Александра Шульпина в растрате.

Основную уникальность Чкаловской лестницы составляет ее длина. Она считается самой длинной лестницей в России. Основные источники утверждают, что количество ступеней сооружения с учетом круговых пролетов – 560. Если же считать по прямой, то только на правой стороне их 442. То есть, у лестницы 560 ступеней с учетом круговых пролетов и 442 если считать только по правой стороне.