Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе Происшествия

Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе 9 сентября 2019 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

"Водила в ноль, с пузырем коньяка в руке, гаишники приехали, отняли", - рассказали они. В момент ЧП в доме находилась пожилая женщина, она не пострадала.

Фото: из соцсети ВКонтакте

Напомним, три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 9 сентября.