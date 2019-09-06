Фото: из соцсети ВКонтакте
Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе 9 сентября 2019 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.
"Водила в ноль, с пузырем коньяка в руке, гаишники приехали, отняли", - рассказали они. В момент ЧП в доме находилась пожилая женщина, она не пострадала.
Напомним, три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 9 сентября.
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