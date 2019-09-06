Последние новости рубрики Происшествия
10 сентября 2019 10:16  [53] Виновник лобового ДТП на Похвалинском съезде был в нетрезвом состоянии
10 сентября 2019 09:45  [82] Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе
10 сентября 2019 09:21  [112] Наркопритон прикрыли в Нижнем Новгороде
09 сентября 2019 19:00  [401] Обрушению Чкаловской лестницы присвоен статус чрезвычайной ситуации
09 сентября 2019 17:35  [256] Три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде
09 сентября 2019 09:17  [268] Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Дзержинске
08 сентября 2019 18:35  [326] Мужчина с ружьём пропал в Ардатовском лесу
06 сентября 2019 15:54  [894] Жесткое убийство девушки и вымогательство: нижегородец проведет за решеткой 21 год
06 сентября 2019 15:07  [426] СУ СК забрал из МВД дела по "Мещерской банде" подростков
06 сентября 2019 13:04  [585] Нижегородку, продавшую 85 несуществующих турпутевок, арестовали в Москве
Происшествия

Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе

10 сентября 2019 09:45  [82] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Водитель на большой скорости влетел в жилой дом в Арзамасе 9 сентября 2019 года. Об этом сообщили очевидцы в соцсети ВКонтакте.

"Водила в ноль, с пузырем коньяка в руке, гаишники приехали, отняли", - рассказали они. В момент ЧП в доме находилась пожилая женщина, она не пострадала.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

Напомним, три человека попали в больницу после лобового ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде 9 сентября.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Хор в метро
06 сентября 2019 18:56Хор в метро
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph