Виновник лобового ДТП на Похвалинском съезде был в нетрезвом состоянии Происшествия

Виновник лобового ДТП на Похвалинском съезде был в нетрезвом состоняии. Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель (стаж 16 лет) в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в результате происшествия три человека попали в больницу. Авария произошла в 13:50 9 сентября, когда 43-летний водитель автомобиля Volkswagen во время движения в сторону Канавинского моста выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru.

Фото: из соцсети ВКонтакте