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Происшествия

Виновник лобового ДТП на Похвалинском съезде был в нетрезвом состоянии

10 сентября 2019 10:16  [54] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Виновник лобового ДТП на Похвалинском съезде был в нетрезвом состоняии. Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель (стаж 16 лет) в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в результате происшествия три человека попали в больницу. Авария произошла в 13:50 9 сентября, когда 43-летний водитель автомобиля Volkswagen во время движения в сторону Канавинского моста выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем марки Subaru.

Фото: из соцсети ВКонтакте 

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Теги:
ДТП УГИБДД
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