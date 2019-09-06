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Происшествия

Управление госохранкультуры проверит обстоятельства сноса флигеля исторической усадьбы в Нижнем Новгороде

10 сентября 2019 15:06  [137] Происшествия

Фото: из соцсети Facebook

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (госохранкультуры) проверит обстоятельства сноса флигеля исторической усадьбы в Нижнем Новгороде.

Напомним, в минувшие выходные флигель усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века снесли.

Отметим, что усадьба, включающая в себя главный дом (ул.Ошарская, 10), лавку (ул.Ошарская, 10а), въездные ворота, соединяющие ее с главным домом, не является объектом культурного наследия и выявленным объектом культурного наследия. Но, усадьба была определена как ценный объект историко-градостроительной среды в 2005 году.

Кому принадлежат здания: дом №10а по ул.Ошарской находится в частной собственности Борониной Е.Ю. Здание не эксплуатируется в течении длительного времени и пришло в ветхое состояние.

В управлении госохранкультуры пояснили, что в текущем году собственник объекта, представив обмерные чертежи вышеуказанного строения, обратился в управление о согласовании его разборки в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. В свою очередь, управление рекомендовало собственнику сохранить объект в качестве неотъемлемого элемента усадьбы П.Н Соколовой и в случае проектирования нового сооружения на земельных участках №8а и №10а по ул.Ошарской включить сохраняемую часть здания №10а в его объемно-пространственное решение.

По факту сноса дома 10а по ул. Ошарской управлением запланированы в ближайшее время контрольно-надзорные мероприятия в отношении собственника объекта, по результатам которых будут установлены обстоятельства разрушения исторического объекта и приняты соответствующие меры правового реагирования. Сроки реагирования не уточняются.

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