Флигель исторической усадьбы снесли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Facebook

Флигель исторической усадьбы снесли в Нижнем Новгороде. Как сообщила в соцсети Facebook эксперт министерства культуры РФ, градозащитник Анна Давыдова, флигель городской усадьбы П.Н. Соколовой второй половины XIX века (ул. Ошарская, 10) снесли 8 сентября 2019 года.

Главный усадебный дом, возведенный в 1860 году по красным линиям исторических улиц Ошарской и Октябрьской (бывшей Дворянской), проложенных по первому регулярному плану города 1770 года и уточнённому генеральным планом города 1839 года, имеет важное градостроительное значение – своим объёмом закрепляет их пересечение, пояснила она. Позднее в доме жил герой Советского Союза И.Ф. Якушенко.

"Комплекс городской усадьбы является (ЯВЛЯЛСЯ) подлинным источником по истории нижегородской архитектуры, градостроительства и строительного мастерства 1860-х годов, имеющим высокий уровень сохранности своего первоначального облика и подлинных конструкций составляющих его зданий.

Фото: из соцсети Facebook, флигель усадьбы до сноса

Эта усадьба – один из немногих комплексов, сохранившихся в центре мегаполиса вместе с большинством хозяйственных вспомогательных построек. Бла Комплекса уже нет. Поскольку факт проживания героя Советского Союза Ивана Федоровича Якушенко на современной ул. Ошарской в доме № 10 (бывш. ул. Красной Милиции) – в бывшей усадьбе Соколовой подтвержден документально, этот адрес имеет все основания считаться мемориальным. Мемориальная новая доска на главном усадебном доме установлена. Сейчас самое важное главный усадебный дом спасти, потому что он, как оказалось, он не имеет статуса объекта культурного наследия с 2011 года", - добавила Анна Давыдова.

Она также подчеркнула, что несмотря на отсутствие у флигеля статуса памятника архитектуры, согласно действующим региональным нормативно-правовым актам, его снос мог быть осуществлен только по согласованию с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (госохранкультуры) после архитектурных обмеров.

Градозащитник Станислав Дмитриевский, который сразу приехал на место сноса флигеля, подтвердил, что в управлении госохранкультуры согласования на снос не давали.

"Хотя у них собственники и просили - согласовали им только снос советского сарая. Петров сам вызвал полицию. Включилась так же министр культуры Надежда Преподобная. Когда я и полиция прибыли на место происшествия, бульдозера уже не было, была пара рабочих. Они тут же вломили свое начальство - снос произвела фирма "Сити-люкс". Начальство "Сити-люкса" по телефону убеждало полицию, что у них все законно и документы все есть, "какие надо", но так и не приехали. Заявление написал в патрульной машине", - рассказал он.

Напомним, в апреле этого года в управлении госохранкультуры пытались проверить законность ремонтных работ выявленного объекта культурного наследия (ОКН) на ул. Грузинской, 31 (дом Анны Ассоновой) по поступившему заявлению. Работы были приостановлены.

По другому резонансному случаю в Нижнем Новгороде, когда владелец по сути, снес объект культурного наследия, ("Шахматный дом") в итоге разрешили продолжить строительные работы. Но только после того, как проект воссоздания дома (ул. Пискунова, 35) был переработан по обмерным чертежам в соответствии с замечаниями.