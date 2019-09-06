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Общество

Гордума обратилась к Владимиру Панову с просьбой выделить средства на проектирование школы №120

10 сентября 2019 17:03  [44] Общество
Существующее здание школы №120

Существующее здание школы №120

Фото: с сайта "Яндекс.Карты"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Гордумы приняли решение обратиться к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с просьбой предусмотреть финансирование работ по проектированию нового здания школы №120 в Ленинском районе. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 10 сентября 2019 года.

Депутаты попросили заложить в бюджет 2019 года 190 тысяч рублей на предпроектные работы, и в бюджет 2020 года - деньги на проектирование.

Напомним, тема необходимости строительства нового здания для школы №120 была поднята депутатами профильной комиссии в феврале 2019 года. Существующее здание школы построено в 1938 году. Оно является устаревшим и небольшим по площади. В школе всего 15 классов, при этом в ней учится 440 человек. Новый учебный корпус планируется площадью 10 663 кв. м. по адресу: ул. Гончарова, д. 12.

Проектирование здания планировалось начать в 2019 году.

"Работа департамента строительства по подбору типового проекта не принесла результата. Не нашлось такого проекта, который бы подошел этой школе",- пояснил сегодня председатель комиссии Андрей Дранишников.

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