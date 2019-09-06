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Общество

Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов Нижегородской области

10 сентября 2019 18:39  [84] Общество

Видеомониторингом планируют охватить 100% лесов Нижегородской области. Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Люлин, комментируя обновление технического оснащения лесохозяйственных учреждений региона.

Сейчас показатель охвата видеомониторингом составляет порядка 70%.

"Мы планируем расширять систему видеонаблюдения. Она доказала свою эффективность", - отметил Евгений Люлин.

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской области, оперативность тушения лесных пожаров в регионе по итогам 8 месяцев 2019 года составила 97% (при плановом значении для Нижегородской области в 74%). В этом году количество камер видеонаблюдения на территории лесного фонда было увеличено до 53. Обнаружение лесных пожаров с помощью системы видеомониторинга увеличилось с 5% в 2016 году до 32% в 2019 году.

Напомним, почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в День работников леса. Среди поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники - 57 лесопатрульных комплексов, три лесохозяйственных трактора и три автомобиля УАЗ "Фермер".

Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область включилась в национальный проект "Экология".

Президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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