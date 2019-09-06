Уже пять зданий горит рядом с ангаром с ГСМ в Кудьминской промзоне, - МЧС
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Региональное управление МЧС сообщает, что рядом с горящим в Кудьминской промзоне Богородского района ангаром уже полыхают пять строений.
В ангаре, предположительно, находится горюче-смазочный материал (масло). Объем ГСМ составляет, по предварительным данным, 500 тонн.
В МЧС уточнили, что огонь с ангара перекинулся на пять строений. Сейчас горят стоящие рядом два склада (металлический и кирпичный), два административных здания и бытовое помещение. Помимо этого горят емкости с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля.
По данным ведомства, общая площадь пожара сейчас составляет 5 тысяч кв. м. Между тем, добавили в МЧС, угрозы распространения огня нет.
Для ликвидации горения МЧС создало два боевых участка, один на тушение пожара, второй на защиту других строений.
В 19:10 объявлен ранг пожара №4.
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