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Происшествия

Уже пять зданий горит рядом с ангаром с ГСМ в Кудьминской промзоне, - МЧС

10 сентября 2019 20:39  [80] Происшествия
Уже пять зданий горит рядом с ангаром с ГСМ в Кудьминской промзоне, - МЧС

Уже пять зданий горит рядом с ангаром с ГСМ в Кудьминской промзоне, - МЧС

Фото: Очевидец

Региональное управление МЧС сообщает, что рядом с горящим в Кудьминской промзоне Богородского района ангаром уже полыхают пять строений.

В ангаре, предположительно, находится горюче-смазочный материал (масло). Объем ГСМ составляет, по предварительным данным, 500 тонн.

В МЧС уточнили, что огонь с ангара перекинулся на пять строений. Сейчас горят стоящие рядом два склада (металлический и кирпичный), два административных здания и бытовое помещение. Помимо этого горят емкости с маслом на открытой площадке и три личных автомобиля.

По данным ведомства, общая площадь пожара сейчас составляет 5 тысяч кв. м. Между тем, добавили в МЧС, угрозы распространения огня нет.

Для ликвидации горения МЧС создало два боевых участка, один на тушение пожара, второй на защиту других строений.

В 19:10 объявлен ранг пожара №4.

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