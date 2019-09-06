Ангар, предположительно с 500 тонн ГСМ, горит в Кудьминской промзоне Происшествия

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Ангар, предположительно с горюче-смазочным материалом (маслом), горит в Кудьминской промзоне Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ 10 сентября.

Сообщение о возгорании поступило сегодня вечером. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 18:20.

В МЧС пояснили, что в настоящее время размер ангара уточняется, как и объем хранимого там масла, но по предварительным данным этот объем составляет 500 тонн.

"Информация оперативная подлежит уточнению", - добавили в МЧС.