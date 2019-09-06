Два человека стали жертвами пожара, возникшего на складе с ГСМ в Кудьминской промзоне Происшествия

Фото: региональное ГУ МЧС

Предварительно два человека стали жертвами пожара, возникшего на складе с ГСМ в Кудьминской промзоне Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС РФ 10 сентября.

Сообщение о пожаре поступило сегодня вечером. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия в 18:20. Выяснилось, что горит ангар в котором, предположительно, находится 500 тонн горюче-смазочного материала (масло).

В МЧС уточнили, что в настоящее время стало известно о двоих пострадавших в результате пожара. Один пострадавший уже направлен в Приволжский исследовательский медицинский университет.

В министерстве добавили, что на месте происшествия находятся заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Краснов и первый заместитель начальника регионального ГУ МЧС Владимир Бирючков.