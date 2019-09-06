Первый в области офис нового формата открыл ПСБ банк в Автозаводском районе Нижнего Новгорода Экономика

10 сентября ПСБ открыл в Автозаводском районе Нижнего Новгорода восьмой дополнительный офис с полным спектром финансовых услуг. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

Офис расположен — на пр.Ленина, 111. Это первый в Нижегородской области офис, открытый банком после проведенного ребрендинга. Цветовое решение в офисе изменилось, помещение стало более светлым и технологичным. Также в новом офисе появилась отдельная зона для обучения клиентов, где специалисты банка будут демонстрировать возможности мобильного банкинга и рассказывать о широком спектре онлайн-услуг ПСБ.

"Сегодня мы открываем в Нижнем Новгороде новый офис, причем, в моем понимании, специализированный. Мы расширяемся, усиливаем свое присутствие в Нижегородской области, и это для нас стратегическое направление работы. Мы постоянно на связи губернатором, начали очень плотно взаимодействовать с крупнейшими предприятиями Нижегородской области, в том числе с предприятиями военного сегмента — оборонно-промышленного комплекса", — отметил в ходе общения с журналистами председатель ПСБ Петр Фрадков, подчеркнув, что в настоящий момент в регионе идет активное развитие бизнеса банка.

Кредитный портфель розничного бизнеса банка в Нижегородской области вырос по результатам минувшего года с 1,7 млрд рублей до 2,6 млрд рублей, а портфель ипотечного кредитования увеличился в два раза — с 630 млн рублей до 1,2 млрд рублей. ПСБ вкладывает значительные ресурсы в совершенствование ипотечного бизнеса — за минувший год банк стал вторым в стране по абсолютному размеру военной ипотеки и лидером по ее приросту в целом.

Также ощутимо вырос и кредитный портфель малого и среднего бизнеса — с начала года он увеличился на 60% до 2 млрд рублей.

Как отметил Петр Фрадков, банк является активным участником Системы быстрых платежей и сейчас ведет активную работу по ее дальнейшему развитию – внедрению в систему оплаты через QR-код. На текущий момент можно как отправлять, так и получать переводы от физлица к физлицу по номеру телефона. До конца года ПСБ будет дорабатывать платежный сервис для того, чтобы расширить возможность оплаты через QR-код в пользу юридических лиц.

"Мы находимся в пилотной группе ЦБ, провели первые платежи по QR-коду, сейчас дорабатываем наше мобильное приложение, чтобы эта услуга стала более доступной. Считаем, что за этим будущее. Мы верим в Систему быстрых платежей, считаем, что это хорошее начинание, банк будет продолжать развивать это направление", — рассказал Петр Фрадков. Он также добавил, что переводы между физическими лицами пользуются большим спросом у клиентов банка: с момента запуска системы только в ПСБ было совершено более 120 тыс. транзакций на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

Как отметили представители ПСБ в ходе открытия нового офиса, расширение филиальной сети в Нижегородской области повысит доступность передовых финансовых услуг для нижегородцев и будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса.