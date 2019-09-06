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Экономика

Объекты в Шуваловской промзоне передадут из города в область

11 сентября 2019 12:55  [117] Экономика

Фото: с сайта dront.ru

Объекты в Шуваловской промзоне Ленинского района передадут из городской в областную собственность. Об этом сообщается в проекте решения Думы Нижнего Новгорода, депутаты проголосуют по этому вопросу на заседании 18 сентября 2019 года.

На территории находятся несколько нежилых зданий, в том числе корпуса, автовесовая, трансформаторная станция, канализационная насосная станция, моечный корпус, водопроводная насосная станция и склад ГСМ. Все объекты находятся по адресу: Шуваловский канал, 1.

Инициатор передачи объектов недвижимости: министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Цель: ликвидация несанкционированной свалки строительных отходов и отходов потребления.

Ранее сообщалось, что комплекс по переработке строительных отходов планируют построить рядом с Шуваловской свалкой. Строительством комплекса займется ООО "Волгаспецстрой". Для реализации проекта этой компании сегодня передан участок площадью 42,6 тысячи кв.м по адресу Шуваловский канал, 1, где и расположены восемь разрушенных нежилых зданий. Участок передан в аренду на срок до 10 лет.

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