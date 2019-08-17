Комплекс по переработке строительных отходов планируют построить рядом с Шуваловской свалкой Общество

Шуваловская свалка Фото: Соцсеть

Комплекс по переработке строительных отходов планируют построить на территории, где сейчас расположены нежилые здания рядом с Шуваловской свалкой в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 28 августа 2019 года.

Строительством комплекса займется ООО "Волгаспецстрой". Для реализации проекта этой компании сегодня передан участок площадью 42,6 тысячи кв.м по адресу Шуваловский канал, 1, где и расположены восемь разрушенных нежилых зданий. Участок передан в аренду на срок до 10 лет.

Строительство комплекса по переработке строительных отходов оценивается в 330 млн рублей.

Напомним, что нежилые строения, на месте которых планируется возвести комплекс по переработке строительных отходов, предполагалось приватизировать для того, что бы заняться рекультивацией Шуваловской свалки.

Ранее сообщалось, что рекультивация Шуваловской свалки начнется после ликвидации находящихся рядом с ней объектов недвижимости.