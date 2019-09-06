Власти решили вопрос о переносе коммуникаций при строительстве трассы "Неклюдово-Золотово" Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Власти Нижегородской области решили вопрос о переносе коммуникаций при строительстве трассы "Неклюдово-Золотово". Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, информацию об этом озвучил во время выездного заседания председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству областного парламента Владимир Солдатенков.

В ходе заседания его участники оценили ход работ по строительству автомобильной дороги Неклюдово – Золотово.

Ранее строительство трассы осложняли проходящие рядом инженерные коммуникации и сроки их переноса. Это происходило из-за того, что ресурсонабжающие организации затягивали сроки переговоров о переносе коммуникаций. Прибывший на место строительства губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу, чтобы сроки работ по строительству дороги были синхронизированы с перекладкой железнодорожных коммуникаций, коммунальных и энергетических сетей, чтобы не допустить отставания.

Депутаты 10 сентября лично увидели, на каком этапе строительства находится трасса, и смогли задать все интересующие вопросы.

"Очевидно, что проблемы, которые были связаны с выносом коммуникаций, практически решены. Как председатель профильного комитета, планирую каждые две недели посещать данный объект, чтобы понимать, как депутатский корпус может помочь при реализации этого очень серьезного проекта. В целом же задача ясна – общими усилиями совместно с правительством региона завершить строительство в установленные сроки", - сказал Владимир Солдатенков.

"Невооруженным взглядом видны изменения, которые здесь произошли за неделю. Есть запасы инертных материалов, завозятся и железобетонные конструкции. В рамках совместной инспекции объекта с депутатами Законодательного собрания мы убедились - строительство идет в графике и опасений, что сроки, поставленные губернатором Глебом Никитиным, будут сорваны, нет", - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

В ходе мероприятия было отмечено, что в настоящее время на одном из пяти путепроводов уже на 100% выполнено бурение и бетонирование бетононабивных свай, еще на двух эти работы завершаются. Также на одном из путепроводов на 100% выполнено погружение железобетонных свай опор.

Планируется, что до конца текущего года на 95% будет выполнено переустройство коммуникаций, на 90% устройство земляного полотна, на 20% готов верхний слой асфальта. Кроме того, предполагается, что на 20% будут выполнены фундаменты линии освещения, на 40% ливневая канализация, а разработка рабочей документации на 100%.

По плану срок сдачи объекта запланирован на конец 2020 года.

СПРАВКА:

Общая протяженность участков строительства дороги "Неклюдово-Золотово" превышает 8 км, при этом около 1 км из них – это длина пяти путепроводов. Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.

Стоимость строительства участка "Неклюдово-Золотово" составляет около 4 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд рублей - это средства федерального бюджета.

Дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.