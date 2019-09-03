Строительство трассы "Неклюдово-Золотово" синхронизируют с перекладкой коммуникаций Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Строительство трассы "Неклюдово-Золотово" в г.Бор Нижегородской области синхронизируют с перекладкой коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что сейчас строительство трассы осложняют проходящие рядом инженерные коммуникации и сроки их переноса.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел на месте строительства дороги "Неклюдово-Золотово" выездное совещание.

Как отметил в ходе совещания заместитель губернатора Сергей Морозов, ресурсонабжающие организации затягивают сроки переговоров о переносе коммуникаций. Губернатор поставил задачу, чтобы сроки работ по строительству дороги были синхронизированы с перекладкой железнодорожных коммуникаций, коммунальных и энергетических сетей, чтобы не допустить отставания.

"Работы по выносу сетей не могут и не должны привести к срыву сроков сдачи объекта. По плану – это конец 2020 года. Этот участок дороги является логичным продолжением Борского моста. Его строительство позволит решить одну из самых значимых транспортных проблем на сегодняшний день", - сказал Глеб Никитин.

В состав трассы "Неклюдово-Золотово" входит пять путепроводов. В настоящее время на одном из них уже на 100% выполнено бурение и бетонирование бетононабивных свай, еще на двух эти работы завершаются, также на двух путепроводах на 85% выполнено погружение железобетонных опор.

"Это строительство полностью соответствует достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объект внесен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В прошлом году мы активно работали над тем, чтобы участок "Неклюдово-Золотово" попал в федеральный комплексный план, потому что силами региона решить задачу было бы очень сложною. Теперь профильные ведомства и подрядные организации должны приложить все усилия, чтобы уложиться в заявленные сроки", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово на Бору в 2019 году из бюджета будет направлено 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.

Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

СПРАВКА:

Общая протяженность участков строительства дороги "Неклюдово-Золотово" превышает 8 км, при этом 938 метров из них – это длина пяти путепроводов. Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.