Строительство трассы "Неклюдово-Золотово" синхронизируют с перекладкой коммуникаций

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Строительство трассы "Неклюдово-Золотово" в г.Бор Нижегородской области синхронизируют с перекладкой коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В пресс-службе пояснили, что сейчас строительство трассы осложняют проходящие рядом инженерные коммуникации и сроки их переноса.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел на месте строительства дороги "Неклюдово-Золотово" выездное совещание.
Как отметил в ходе совещания заместитель губернатора Сергей Морозов, ресурсонабжающие организации затягивают сроки переговоров о переносе коммуникаций. Губернатор поставил задачу, чтобы сроки работ по строительству дороги были синхронизированы с перекладкой железнодорожных коммуникаций, коммунальных и энергетических сетей, чтобы не допустить отставания.
"Работы по выносу сетей не могут и не должны привести к срыву сроков сдачи объекта. По плану – это конец 2020 года. Этот участок дороги является логичным продолжением Борского моста. Его строительство позволит решить одну из самых значимых транспортных проблем на сегодняшний день", - сказал Глеб Никитин.
В состав трассы "Неклюдово-Золотово" входит пять путепроводов. В настоящее время на одном из них уже на 100% выполнено бурение и бетонирование бетононабивных свай, еще на двух эти работы завершаются, также на двух путепроводах на 85% выполнено погружение железобетонных опор.
"Это строительство полностью соответствует достижению показателей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Объект внесен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В прошлом году мы активно работали над тем, чтобы участок "Неклюдово-Золотово" попал в федеральный комплексный план, потому что силами региона решить задачу было бы очень сложною. Теперь профильные ведомства и подрядные организации должны приложить все усилия, чтобы уложиться в заявленные сроки", - добавил Глеб Никитин.
Напомним, на строительство автомобильной дороги Нижний Новгород-Шахунья-Киров на участке Неклюдово-Золотово на Бору в 2019 году из бюджета будет направлено 817 млн рублей, в 2020 году – около 297 млн рублей, а в 2021 году – 1,682 млрд рублей.
Ранее стало известно, что дорога "Неклюдово-Золотово" вошла в перечень проектов, предусмотренных планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.
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Общая протяженность участков строительства дороги "Неклюдово-Золотово" превышает 8 км, при этом 938 метров из них – это длина пяти путепроводов. Задача новой трассы – увеличить пропускную способность дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров, которая соединяет два крупных региональных центра Приволжского федерального округа.
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