"Марийскую избу" для туристов откроют в Шарангском районе Культура и отдых

"Марийскую избу" для туристов откроют в деревне Черномуж Шарангского района. Корреспондент агентства побывал на экскурсии и рассказал, что гостей здесь угостят квасом на свекольном хлебе и трехслойными блинами.

Марийскую национальную избу начали обустраивать в помещении, где прежде располагалось местное учреждение культуры. В 2018 году в д.Черномуж построили новый модульный ДК, а деревянный домик остался. Но, по словам главы сельской администрации, "здесь ничего не пропадает". Вот и решили создать избу с печкой для пирогов, резной мебелью, старинными сундуками, аккуратно накрытыми разноцветными ковриками ручной работы. Убранство для дома-музея собирали по всей округе: у бабушек и дедушек в марийских поселениях - Качееве, Пайдушеве и Марсе.

Откроется Марийская изба для посещений уже в октябре, в рамках местного фестиваля "Язык - душа народа".

Туристы также смогут узнать, что в Шаранге есть "ратная тропа". Связанная с ней история и дала название селу.

"Когда Иван Грозный проходил в наших лесах — войско его делало дорогу на Казань, ратную тропу. А у нас мужчины раньше были рослые, смугловатые и темноволосые. Наши услышали, как ратники рубят лес и решили проверить, что там. Когда ратники увидели наших мужчин, сказали: "Черные мужики подошли к нам какие-то. Отсюда и пошло название "Черномуж". Изначально же наши деревни образовались из-за трёх братьев мари, которые остались здесь жить и обустроили эти места", - рассказала глава Черномужского сельсовета Шарангского района Ирина Алтаева.