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Общество

Нежилые здания в Ленинском районе Нижнего Новгорода передадут под архив

12 сентября 2019 11:43  [73] Общество

Фото: Google карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нежилые здания по адресу ул. Новикова-Прибоя, 12Г в Ленинском районе Нижнего Новгорода передадут в собственность области, чтобы организовать там архив. Информация об этом содержится в проекте решения Думы, депутаты проголосуют по этому вопросу на заседании 18 сентября 2019 года.

Речь идет о производственном здании площадью 8,2 тысячи кв.м, проходной, складе, перекачке, гараже площадью 404,3 кв.м, котельной площадью 303,2 кв.м и трансформаторной. Также из городской в областную собственность передается земельный участок площадью почти 23 тысячи кв.м.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

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