Площадь Горького в Нижнем Новгороде может стать городским садом с фонтаном Общество

Проект реконструкции площади Фото: с сайта: mf.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Площадь Горького в Нижнем Новгороде может стать городским садом с фонтаном. Таким жители города смогут увидеть любимое общественное пространство, если проект победит в голосовании "Вам решать". Информация об этом размещена на сайте "Бюджет для граждан Нижегородской области".

Озеленение

Доминантой реконструкции площади предлагается сделать фонтан в классическом стиле. Также повсюду планируется развести цветники с розами.

"В итоге сквер трансформируется в городской сад, место для неспешных прогулок", - говорится в проекте.

Утраченные сейчас деревья, которые росли на площади вдоль проезжей части по периметру с 1950 года, планируется воссоздать. Существующие парковки намерены преобразовать в регулярные линейные и озелененные.

Устройство велодорожек

Кроме того, проект предусматривает двустороннюю велосипедную полосу, отделяемую от проезжей части приподнятой буферной зоной. Это по мнению проектантов, обеспечит безопасность велосипедистов и разделит потоки велосипедного, пешеходного и транспортного движения.

Напомним, для голосования нужно на сайте выбрать вкладку "Вам решать", а затем свою территорию. Там можно ознакомиться с проектами. Нажав на кнопку "голосовать" у понравившегося проекта, которая ведёт на сайт голосования. После введения номера телефона придёт СМС с проверочным кодом. Введя его можно будет проголосовать.