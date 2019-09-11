"Теплоэнерго" завершает подготовку внутридомовых систем к отопительному сезону Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" завершает подготовку внутридомовых систем к отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе компании, к пуску тепла готовы 94% от общего количества домов (всего 5 359 домов).

Готовность к отопительному сезону социальных объектов города, которые обслуживает предприятие, составляет 95%. Специалистам осталось проверить готовность еще 35 таких объектов – семь школ, семь детских садов, десять учреждений здравоохранения и 11 учреждений культуры.

В компании обратили внимание, что инженеры управления энергетического надзора выезжают на каждый объект теплообеспечения, тщательно проверяют исправность контрольно-измерительных приборов и другого внутридомового оборудования, качество сетевой воды и наличие всех подтверждающих готовность документов. Приемка готовности фиксируется специальным актом готовности системы теплопотребления.

Наибольший процент готовности потребителей, согласно данным управления энергетического надзора АО "Теплоэнерго", зафиксирован в Сормовском, Приокском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. В данных районах готовность систем теплопотребления в домах и учреждениях приближается к 100%.

Ранее сообщалось, что с 9 сентября АО "Теплоэнерго" приступило к пробным пускам тепла согласно разработанному и утвержденному графику. Регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях. После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной сетевой водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

Напомним, что АО "Теплоэнерго" в 2019 году обещало удвоить объемы ремонта сетей по сравнению с прошлым годом. В настоящее время компания продолжает обновление тепловых сетей города для повышения их качества и надежности. Работы будут продолжаться и после начала отопительного периода без ограничения подачи ресурса потребителям за счет активного использования технологии дублирующих трасс-перемычек.