Пробный пуск тепла начнется в Нижнем Новгороде с 9 сентября Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Теплоэнерго" с 9 сентября начинает пробные пуски тепла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время "Теплоэнерго" завершает заполнение тепловых сетей и принимает заявки от домоуправляющих компаний.

В пресс-службе добавили, что пробные топки в первую очередь запланированы на тепловых источниках, которые питают наибольшее количество социальных объектов – детских садов, школ, больниц.

Потом "Теплоэнерго" осуществит пробные топки на всех своих источниках. Как пояснили в пресс-службе, регламент проведения пробных топок не предусматривает повышения температуры внутреннего воздуха в помещениях.

После окончания пробного протапливания система теплоснабжения останется заполненной водой и будет находиться под избыточным давлением до начала отопительного сезона.

Также "Теплоэнерго" сейчас продолжает работы по капитальному ремонту тепловых сетей в районах своего присутствия. В приоритете — участки с наибольшим количеством повреждений за отопительный сезон 2018-2019 гг.

Один из таких объектов – участок магистральной теплотрассы на Мещерском бульваре протяженностью 182 метра и диаметром труб в 350 мм.

Ремонтируемая теплотрасса обеспечивает теплоснабжение 122 объектов, среди которых 26 многоквартирных домов, детский сад, детская поликлиника и женская консультация.

Особенность ремонта на этом участке состоит в том, что он проводится в густонаселенном районе города, поэтому перед тем, как отключить магистраль на время ремонта, специалисты компании смонтировали временную перемычку для подачи горячей воды потребителям по резервной схеме. Такая технология позволяет ремонтировать теплосети круглогодично, не прекращая подачу тепла и горячей воды.

В настоящее время на участке проводится демонтаж и выемка старых труб, износ которых, по оценкам специалистов, составил порядка 70%. Сложность работы обусловлена плотной застройкой, наличием большого количества смежных коммуникаций и характером грунта – он на Мещере песчаный, и специалистам приходится уделять много внимания укреплению стенок траншей. Работы на объекте планируется завершить в конце октября.