Мультимодальные перевозки "метро-электричка" могут создать в сторону Сормова Общество

Мультимодальные перевозки метро-электричка могут создать в сторону Сормова Фото: НИА Нижний Новгород

Власти рассматривают возможность организации мультимодальных перевозок с использованием подземного метрополитена и наземных электричек в Сормовском направлении Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Он пояснил, что работа по продлению линии нижегородского метро продолжается.

"Мы не замораживаем тему до 2024 года, но, не понимая источников финансирования, начинать работу по строительству новых линий метрополитена не имеет смысла", - сказал Сергей Морозов.

Заместитель губернатора добавил, что правительство Нижегородской области обращалось в федеральные органы власти по вопросу поддержки проекта и продолжает вести эту работу в настоящее время.

Сергей Морозов отметил, что власти рассматривают все возможные варианты инфраструктурного развития, в том числе с участием ВЭБ.РФ (национальный институт развития, содействующий повышению конкурентоспособности экономики страны) и РЖД.

В частности, сейчас рассматривается возможность использования существующих железнодорожных путей для организации мультимодальных перевозок в Сормовском направлении с использованием метрополитена и городских электричек.

Напомним, что вопрос строительства метро в этом направлении рассматривался еще в 2011 году. Тогда предполагалось ликвидировать участок железной дороги "станция Варя - Сормово" и по высвободившейся территории наземным способом пустить метро.

Напомним также, что последней из построенных станций нижегородского метрополитена является "Стрелка", которая открылась 12 июня перед чемпионатом мира по футболу.

СПРАВКА:

Первый пусковой участок метрополитена в Нижнем Новгороде открыт 20 ноября 1985 года. Линия велась от станции "Московской" до "Пролетарской".

Сейчас в метрополитене действует 15 станций, из них 14 - подземные и одна - совмещенная с метромостом через Оку.