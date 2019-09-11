"ЕЭС-Гарант" установил новый тепловой узел для детского санатория в Кстовском районе Общество

"ЕЭС-Гарант" установил новый тепловой узел для детского санатория в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Нижегородский филиал ООО "ЕЭС-Гарант" готовит к вводу в эксплуатацию узел учета тепловой энергии в санатории для детей с заболеваниями органов дыхания "Большая Ельня".

Современное оборудование поможет руководству санатория в режиме реального времени получать актуальные данные о потребляемой тепловой энергии и осуществлять контроль над ее рациональным использованием, а также следить за технологическими параметрами теплоносителя в водяных системах отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, установка узла учета позволит осуществлять расчеты с теплоснабжающей организацией по фактическим тепловым нагрузкам на основе показаний теплосчетчиков и расходомеров, что исключает лишние расходы и даст возможность снизить затраты на тепло в среднем на 10-15%.