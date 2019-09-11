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Новый детский сад на 280 мест построят в Арзамасе Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.
Для реализации проекта совет передал компании "Стройгород АМКУ" в постоянное пользование участок, который расположен 182 метра юго-западнее дома №2 в 12 микрорайоне.
Площадь участка составляет 9,8 тысяч кв.м. Там и предлагается построить образовательное учреждение. Здание будет четырехэтажным, один из этажей - подземный. Площадь застройки - 1695 кв.м.
Предполагаемый объем инвестиций составляет 200 млн рублей.
Детский сад будет построен в рамках нацпроекта "Демография".
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