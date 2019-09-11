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Политика

Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска

12 сентября 2019 15:32  [43] Политика

Признаны полномочия двух депутатов Думы Дзержинска: Александра Парамонова (округ №26) и Олега Митрошина (округ №28). Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 12 сентября 2019 года. Они были избраны на дополнительных выборах 8 сентября.

На основании личных заявлений депутатов, Александр Парамонов включен в состав комитетов по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и спорту, а также по правам человека, местному самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями и депутатской этике, Олег Митрошин – в состав комитетов по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике, а также по экономике, промышленности и инвестиционной политике.

СПРАВКА:

Александр Парамонов - директор Дзержинского филиала РАНХиГС. Член партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержали 81,54% проголосовавших избирателей. Явка составила 18,14%.

Олег Митрошин - директор ОАО "Дзержинский завод химического оборудования "Заря". Сторонник партии "Единая Россия". Число голосов "за" его кандидатуру составило 70,71%. Явка на округе - 15,28%.

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