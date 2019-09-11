ФоРГО повел первое заседание "Эксперт-клуба" в Нижнем Новгороде Политика

Фото: с сайта civilfund.ru

Первую публичную дискуссию, посвященную итогам Единого дня голосования, провел "Эксперт-клуб" Нижегородского филиала ФоРГО".

Открывая встречу, на которую собрались известные нижегородские эксперты и представители парламентских партий, руководитель Нижегородского филиала Фонда Евгений Семенов сказал о том, что у нижегородской публичной экспертизы давние и устойчивые традиции.

"Нижегородский Эксперт-клуб" действовал в регионе почти пятнадцать лет. За это время участниками его дискуссий стали многие политики и бизнесмены, представители власти и общественные деятели, имена которых известны как в нашей стране, так и за рубежом. В клубе работали уважаемые региональные эксперты, приезжали авторитетные столичные политологи. Дискуссии были открытыми и, зачастую, острыми, но принцип взвешенной, объективной экспертной оценки соблюдался незыблемо.

Евгений Семенов поблагодарил компанию "Медиа Страйк" за многолетний патронат "Нижегородского эксперт-клуба" и членов Коллегии клуба Владимира Лапырина, Сергея Ракова и Дмитрия Елькина, за поддержку нового проекта ФоРГО.

"С уважением относясь к традициям нижегородской публичной экспертизы "Эксперт-клуб" ФоРГО, приглашает всех к сотрудничеству, и постарается придать новый импульс публичным дискуссиям в регионе. Уверенности в этом нам добавляет понимание значимости качественного политического анализа. Этим давно и профессионально занимается ФоРГО. Кроме того мы сформировали солидный пул информационных партнеров, в который вошли ведущие информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА-НН", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО", поэтому мы полагаем, что наша дискуссионная площадка будет держать политиков в тонусе и оказывать влияние на процесс формирования общественного мнения", - заключил он.