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Происшествия

Пострадавший в троллейбусе Дзержинска водитель обратился в полицию

12 сентября 2019 16:13  [74] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Пострадавший в драке в троллейбусе Дзержинска 41-летний водитель обратился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 12 сентября 2019 года.

Мужчина сообщил, что 11 сентября около 15 часов в троллейбусе, следовавшем по маршруту № 3 по проспекту Циолковского, между ним и молодым человеком произошла конфликтная ситуация. По словам заявителя, в ходе выяснения отношений незнакомый юноша нанёс ему несколько ударов.

Полицейские проводят проверку, ищут очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее агентство сообщало о том, что после драки с подростком, водителя госпитализировали.

Накануне контролеры проверяли пассажиров в салоне троллейбуса. Выяснилось, что не у всех есть билеты. По требованию контроллера три пассажира отказались оплатить проезд. Потом произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку и драку.

Далее в ситуацию вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение, пояснили в администрации. Данный факт зафиксирован на видео очевидцами, материалы находятся в публичном доступе. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись.

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