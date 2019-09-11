Драка произошла в троллейбусе Дзержинска, водителя госпитализировали Происшествия

В одном троллейбусов Дзержинска произошла драка. Как сообщили в пресс-службе администрации города 12 сентября 2019 года, водителя госпитализировали.

Накануне контролеры проверяли пассажиров в салоне троллейбуса. Выяснилось, что не у всех есть билеты. По требованию контроллера три пассажира отказались оплатить проезд. Потом произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку и драку.

Далее в ситуацию вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение, пояснили в администрации. Данный факт зафиксирован на видео очевидцами, материалы находятся в публичном доступе. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись.

На место происшествия прибыли сотрудники предприятия, сотрудники полиции, бригада медиков. Водитель троллейбуса был госпитализирован, предварительный диагноз при поступлении в больницу - вывих плеча.