Драка произошла в троллейбусе Дзержинска, водителя госпитализировали

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В одном троллейбусов Дзержинска произошла драка. Как сообщили в пресс-службе администрации города 12 сентября 2019 года, водителя госпитализировали.
Накануне контролеры проверяли пассажиров в салоне троллейбуса. Выяснилось, что не у всех есть билеты. По требованию контроллера три пассажира отказались оплатить проезд. Потом произошла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в потасовку и драку.
Далее в ситуацию вмешался водитель троллейбуса, на которого и было совершено нападение, пояснили в администрации. Данный факт зафиксирован на видео очевидцами, материалы находятся в публичном доступе. После произошедшего подростки отжали двери троллейбуса и скрылись.
На место происшествия прибыли сотрудники предприятия, сотрудники полиции, бригада медиков. Водитель троллейбуса был госпитализирован, предварительный диагноз при поступлении в больницу - вывих плеча.
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