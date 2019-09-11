Новый ФАП открыли в Арзамасском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в селе Никольское Арзамасского района 12 сентября 2019 году в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Новый ФАП построили взамен сгоревшего.

"В селе Никольское существовал фельдшерско-акушерский пункт, но случилось несчастье - он сгорел во время грозы, и мы были вынуждены переориентировать оказание медицинской помощи жителям на филиал участковой Абрамовской районной больницы и ФАП в соседнем селе, а также сделали акцент на оказании помощи на дому фельдшером. Тем не менее, новый ФАП был жизненно необходим", - рассказала заместитель главного врача Арзамасской районной больницы Наталья Щелина.

По ее словам, кроме фельдшера здесь будут работать выездные бригады, так как созданы все условия для того, чтобы пациентов обследовали специалисты: педиатры, неврологи, терапевты.

Здание ФАПа представляет собой одноэтажное, модульного типа здание, полностью оборудованное по современным стандартам.

Напомним, ранее сообщалось что около 6 млрд рублей планируется направить на капитальный ремонт медицинских учреждений в Нижегородской области. Реализация программы будет рассчитана на три года - с 2020 по 2022.

"В рамках нацпроекта запланировано переоснащение региональных и межрайонных сосудистых центров, также создание сети центров амбулаторной онкологической помощи. Серьезно будет обновлено оборудование в крупнейших медицинских организациях, оказывающих помощь онкологическим больным. На эти цели в 2019-2021 годах планируется выделить более 2 млрд рублей. Таким образом, пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение. Это соответствует целям развития системы здравоохранения, которые поставил президент России Владимир Путин", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в Нижегородской области откроются пять новых ФАПов.