Базу гребного спорта за 1,8 млрд рублей хотят построить на Гребном канале; мэрия — против Спорт

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Спортивную базу Нижегородской специализированной школы олимпийского резерва по гребному спорту за 1,8 млрд рублей хотят построить на Гребном канале. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.

Однако администрация Нижнего Новгорода выступает против этого проекта, поскольку данная территория уже благоустраивается в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Гребной канал – спортивная зона

Инициатором строительства гребной базы является ГКУ НО "Нижегородстрой-заказчик". Проект предусматривает строительство новых зданий и сооружений на полуострове Печерские пески и на набережной Гребного канала около дома 108.

По мнению компании-заявителя, вместе с трамплином гребная база превратят Гребной канал в спортивную зону города.

Заявитель обратился в земельный совет с просьбой предоставить ему участки площадью 412,1 тысяч кв.м. и 11,2 кв.м. в безвозмездное пользование, чтобы приступить к проведению проектно-изыскательских работ. На это, как пояснили в министерстве спорта, из бюджета области 2019-2020 года выделено 26 млн рублей.

Строительство объектов предусмотрено адресной инвестиционной программой Нижегородской области. Есть устные договоренности с министерством спорта РФ по участию его в строительстве. Возведение зданий планируется начать в 2021 году.

Гребной канал - парк

Эта же территория в настоящее время благоустраивается в рамках городской программы "Формирование комфортной городской среды". Преобразование Гребного канала в парк стало пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".

(фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода")

Концепция благоустройства подразумевала появление на территории Гребного канала спортивных дорожек, детских площадок, спусков к воде для маломобильных групп и установку многофункционального навеса для проведения мероприятий.

Запланированные работы на Гребном канале должны завершиться 2 октября.

Вопрос требует повторного обсуждения

Решение по предоставлению этих участков заявителю в безвозмездное пользование Земельный совет отложил до следующего заседания. Министерству имущественных и земельных отношений было поручено в течение месяца инициировать совещание, где постараться учесть интересы программы "ФКГС".