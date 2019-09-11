Базу гребного спорта за 1,8 млрд рублей хотят построить на Гребном канале; мэрия — против

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Спортивную базу Нижегородской специализированной школы олимпийского резерва по гребному спорту за 1,8 млрд рублей хотят построить на Гребном канале. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при Правительстве Нижегородской области 12 сентября 2019 года.
Однако администрация Нижнего Новгорода выступает против этого проекта, поскольку данная территория уже благоустраивается в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".
Инициатором строительства гребной базы является ГКУ НО "Нижегородстрой-заказчик". Проект предусматривает строительство новых зданий и сооружений на полуострове Печерские пески и на набережной Гребного канала около дома 108.
По мнению компании-заявителя, вместе с трамплином гребная база превратят Гребной канал в спортивную зону города.
Заявитель обратился в земельный совет с просьбой предоставить ему участки площадью 412,1 тысяч кв.м. и 11,2 кв.м. в безвозмездное пользование, чтобы приступить к проведению проектно-изыскательских работ. На это, как пояснили в министерстве спорта, из бюджета области 2019-2020 года выделено 26 млн рублей.
Строительство объектов предусмотрено адресной инвестиционной программой Нижегородской области. Есть устные договоренности с министерством спорта РФ по участию его в строительстве. Возведение зданий планируется начать в 2021 году.
Эта же территория в настоящее время благоустраивается в рамках городской программы "Формирование комфортной городской среды". Преобразование Гребного канала в парк стало пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".
Концепция благоустройства подразумевала появление на территории Гребного канала спортивных дорожек, детских площадок, спусков к воде для маломобильных групп и установку многофункционального навеса для проведения мероприятий.
Запланированные работы на Гребном канале должны завершиться 2 октября.
Решение по предоставлению этих участков заявителю в безвозмездное пользование Земельный совет отложил до следующего заседания. Министерству имущественных и земельных отношений было поручено в течение месяца инициировать совещание, где постараться учесть интересы программы "ФКГС".
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