Благоустройство Гребного канала в Нижнем Новгороде завершится в октябре Общество

Концепция благоустройства Гребного канала Фото: АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство Гребного канала в Нижнем Новгороде завершится 2 октября. Об этом сообщил директор департамента благоустройства горадминистрации Роман Ухабин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 11 сентября 2019 года.

По контракту все работы должны были быть завершены еще 15 июля. Однако подрядчик не справился с поставленной задачей.

Напомним, комплексным благоустройством зоны отдыха на берегу Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В течении 30 дней с момента заключения контракта компания должна была построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Ранее сообщалось, что Гребной канал станет пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".