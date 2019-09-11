Благоустройство Гребного канала в Нижнем Новгороде завершится в октябре

Концепция благоустройства Гребного канала
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Благоустройство Гребного канала в Нижнем Новгороде завершится 2 октября. Об этом сообщил директор департамента благоустройства горадминистрации Роман Ухабин в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству 11 сентября 2019 года.
По контракту все работы должны были быть завершены еще 15 июля. Однако подрядчик не справился с поставленной задачей.
Напомним, комплексным благоустройством зоны отдыха на берегу Гребного канала занимается московская компания "Смарт". В течении 30 дней с момента заключения контракта компания должна была построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.
Ранее сообщалось, что Гребной канал станет пилотным проектом АНО "Институт городской среды Нижнего Новгорода".
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